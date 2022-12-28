فيديو | الأمور خرجت عن السيطرة.. هندرسون يشتبك مع جماهير أستون فيلا!

انفعال قائد الريدز على جماهير أستون فيلا

اشتبك قائد فريق ليفربول جوردان هندرسون، مع جماهير أستون فيلا، بعد خروجه كبديل من أرض الملعب في فوز الريدز باللقاء الذي أقيم بالدوري الإنجليزي الممتاز.

هندروسن شارك أساسيًا في اللقاء ولعب لمدة 79 دقيقة قبل أن يخرج من أرض الملعب بقرار من المدرب يورجن كلوب، لكن يبدو أن خروجه لم يمر بسلام.

إذ التقطت عدسات الكاميرات، قائد الريدز وهو يشتبك مع جماهير أستون فيلا، في البداية شاور للبعض منهم بالسكوت، ثم دخل في حوار مقتضب مع أحد المتواجدين بجوار دكة البدلاء.

لم يتضح من صوت الملعب ماذا قيل لهندرسون جعله يغضب بتلك الطريقة وينفعل على الجماهير، فربما يكون الأمر متعلقًا بعروضه مع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم أو بسبب شيء ما حدث في لقاء ليفربول الماضي.

جدير بالذكر أن فريق ليفربول سوف يلعب ضد ليستر سيتي يوم الجمعة القادمة ضمن الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.