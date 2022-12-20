فيديو | الأفراح مستمرة .. رقصة خاصة بين حكيمي ووالدته في احتفالات الرباط

بعثة المغرب وصلت للرباط مساء أمس الثلاثاء، والاحتفالات ستستمر حتى الصباح الباكر

لن تنام مدينة الرباط المغربية الليلة، مع عودة بعثة المنتخب المغربي من قطر، في ظل الاحتفالات، التي تجوب شوارع المدينة.

بعثة أسود الأطلس عادت مساء أمس الثلاثاء، للرباط، بعدما حققت المركز الرابع في كأس العالم قطر 2022 لأول مرة في تاريخ العرب.

وشهدت احتفالات الأسود استقالالهم لحافلة مكشوفة جابت ميادين الرباط، ثم توجهوا بعد ذلك للقصر الملكي، للتكريم من قبل الملك محمد السادس.

وعقب تكريم الملك، اتجه اللاعبون لتناول العشاء سويًا، وأحيى حكيمي هذا التجمع برقصة خاصة مع والدته.

والدة حكيمي خطفت الأنظار في مونديال قطر، بقبلتها الخاصة لنجلها عقب كل مباراة، والتي أصبحت عادة لهما، تناقلتها الصحف العالمية.

يذكر أن المنتخب المغربي احتل المركز الرابع بعدما خسر أمام كرواتيا بنتيجة 2-1، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.