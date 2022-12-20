فيديو | رفقة أمهاتهم .. الملك محمد السادس يكرم لاعبي المغرب بعد عدوتهم من قطر

رافقن أبنائهن في القصر الملكي، كما كن رفيقات لهم في ملاعب كأس العالم قطر 2022

لحظة انتظرها الجيل الحالي من المنتخب المغربي كثيرًا، وها هو حاليًا في حضرة الملك المغربي محمد السادس، بعد الإنجاز العظيم في كأس العالم قطر 2022.

بعثة أسود الأطلس وصل للرباط اليوم الثلاثاء، قادمةً من الدوحة، بعدما احتلت المركز الرابع في كأس العالم.

وجابت حافلة المنتخب الغربي المكشوفة شوارع الرباط وميادينها، قبل أن تصل للقصر الملكي، حيث استقبال الملك وتكريمه للاعبين.

وكما كانت أمهات اللاعبين حاضرة في كافة مباريات أسود الأطلس في قطر، رافقن اللاعبين أيضًا في القصر الملكي، خلال التكريم.

وعقب نهاية التكريم، حرص المدير الفني وليد الركراكي وقائد المغرب رومان سايس على إهداء الملك محمد السادس بعض الهدايا التذكارية لهذه المشاركة الاستثنائية، ككرة المونديال وقميص المنتخب موقعًا من اللاعبين.

يذكر أن المغرب احتلت المركز الرابع بعدما تلقت الهزيمة في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث أمام كرواتيا بثنائية مقابل هدف وحيد.