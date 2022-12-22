فيديو | إيميليانو مارتينيز فكرة .. جروهي يستفز بانيجا باحتفاله

تألق جروهي حسم صعود العميد لربع نهائي كأس الملك

يبدو أن البرازيلي مارسيلو جروهي؛ حارس الاتحاد السعودي، تأثر بحركات الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز خلال كأس العالم قطر 2022، وقرر تطبيقها خلال كلاسيكو الليلة أمام الشباب.

العميد نجح في خطف بطاقة التأهل لدور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهزيمة الشباب في ركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعدما حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما الوقت الأصلي والأشواط الإضافية.

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Shahid

جروهي تألق خلال المباراة وأنقذ مرماه من أكثر من فرصة خطيرة، منها ضربة جزاء أنقذها من أمام بانيجا، وكذلك خلال ركلات الترجيح تصدى لركلة، فيما أطاح بانيجا بالركلة الأخيرة للسماء، ليضيع الجزائية الثانية له في المباراة، ويهدي النمور التأهل.

وعقب إهدار بانيجا للركلة، سقط الأخير أرضًا ليندب حظه، ليقوم جروهي بمحاولة استفزازه والاحتفال أمامه بطريقة جنونية.

يذكر أن الاتحاد يلتقي بالفيحاء في ربع النهائي، المقرر إقامته في التاسع من فبراير المقبل.