فيديو | اشتباكات بين جماهير تركيا وجورجيا داخل الملعب!

عشرات من المشجعين اشتبكوا ببعضهم البعض!

شهدت الدقائق التي سبقت مباراة تركيا وجورجيا في كأس الأمم الأوروبية اشتباكات قوية بين جماهير الفريقين داخل ملعب المباراة.

حدث ذلك في المنطقة الفاصلة بين المشجعين، واستمرت الاشتباكات لدقائق قبل أن تتدخل الشرطة وتفض التجمعات وتعيد الجماهير للمدرجات من جديد.

ويلعب المنتخب التركي أول مواجهاته في البطولة أمام نظيره جورجيا ضمن مواجهات المجموعة السادسة في البطولة وهي المجموعة التي تضم أيضًا البرتغال والتشيك.

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وبعد تلك المواجهة تختتم مواجهات الجولة الافتتاحية من يورو 2024 بمباراة بين البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو والتشيك.

جدير بالذكر أن الجولة المقبلة في نفس المجموعة ستشهد مواجهة تركيا والبرتغال، وسيكون ذلك يوم السبت المقبل.