خسر الزمالك آخر فرصه الحقيقية للحفاظ على آماله في مواصلة مشواره في دوري أبطال إفريقيا بسقوطه على ملعبه في القاهرة بهدف نظيف أمام الوداد المغربي اليوم الجمعة.

رصيد الزمالك في المجموعة الرابعة توقف عند نقطتين بعد 4 مباريات، ويحتاج لمعجزة للتأهل لدور الـ8، وقد يُعلن يوم غدٍ رسميًا عن خروجه من البطولة حال حقق بيترو أتلتيكو الفوز على مواطنه ساجرادا في أنجولا.

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مرتضى منصور رئيس النادي أعلن عقب نهاية اللقاء مباشرة عدم تجديد عقود 5 لاعبين تنتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يعني رحيلهم عن الفريق في سوق الانتقالات الصيفي القادم، وعلى رأسهم طارق حامد وأشرف بنشرقي وحارس المرمى محمد أبو جبل.

حارس المرمى الذي تألق مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، مستفيدًا من إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي، مرتبط بالانضمام للنصر السعودي، بل إن العديد من المصادر السعودية تؤكد توقيعه على عقد يمتد لموسمين مع الفريق العاصمي.

فيديو منتشر لأبو جبل في مشادة مع جماهير الزمالك عقب الخروج الإفريقي أمام الوداد.

تم كتم الصوت لوجود ألفاظ نابية. pic.twitter.com/GBNp1S9z0E — Ali Refaat (@AlirefaatM) March 11, 2022

أبو جبل وحسب العديد من المصادر الصحفية ووفقًا لمقطع فيديو منتشر عبر السوشيال ميديا دخل في مشادة عنيفة عقب المباراة مع بعض جمهور الزمالك، وقد وجه له الجمهور عددًا من الشتائم الخارجة، كما قالوا له حسب جريدة الوطن سبورت المصرية "إذهب إلى السعودية".

اللاعب حاول تبادل الحديث مع عشاق القميص الأبيض لكنه في النهاية انسحب من المكان تحت وابل من الشتائم الخارجة، حيث غادر بسيارته مسرعًا محيط استاد القاهرة الدولي الذي احتضن اللقاء.