بُشرى للنصر والاتحاد .. رئيس الزمالك يُعلن رحيل 5 لاعبين

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عددًا من القرارات النارية عقب الخسارة أمام الوداد المغربي في رابع جولات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

الخسارة وضعت الفريق المصري على أعتاب الخروج من دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي من دور المجموعات، بعدما كان قد وصل النهائي عام 2020 وخسره أمام مواطنه الأهلي.

ما هي قرارات رئيس الزمالك بعد الخسارة أمام الوداد؟

مرتضى منصور وعبر حسابه الرسمي على فيس بوك أعلن جملة من القرارات منها إيقاف مستحقات اللاعبين حتى نهاية الموسم وتغريم محمود علاء 200 ألف جنيه مصري للإساءة إلى الجماهير.

وقرر منصور الاعتماد على بعض لاعبي الشباب من مواليد 2003 لاستكمال بطولة الدوري المصري للموسم الجاري، ممهدًا بذلك لإبعاد بعض اللاعبين الكبار عن الفريق الأول أو إيقافهم حتى نهاية الموسم.

أهم قرارات الرئيس الفائز حديثًا بانتخابات الزمالك كانت عدم تجديد عقود 5 لاعبين تنتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد تضمنت القائمة أسماء ثقيلة ومفاجئة.

مرتضى منصور أعلن عدم التجديد لكلً من: طارق حامد وأشرف بنشرقي ومحمد أبو جبل وعمر السعيد ومحمد أوناجم، مع عرض المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري للبيع خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

رئيس الزمالك كان قد أعلن قبل عدة أيام أن الخماسي، باستثناء أوناجم، سيُجدد عقده مع النادي خلال الأيام القليلة القادمة بعدما أظهروا حُسن نيتهم ورغبتهم بالبقاء بالقميص الأبيض ذو الخطين الحُمر.

قرارات رئيس الزمالك ... بُشرى للنصر والاتحاد

قرار مرتضى منصور عدم تجديد عقد أبو جبل يؤكد الإشاعات العديدة التي أثيرت حول توقيعه عقد مع النصر السعودي يمتد لموسمين قادمين ويبدأ الموسم المقبل عقب نهاية عقده مع الزمالك.

ورغم نفي رئيس الزمالك لهذا الأمر مرارًا وتكرارًا وتأكيده بقاء حارس المرمى الذي تألق مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، إلا أن الإعلام السعودي كان دومًا يُصر على إتمام النصر للصفقة، حتى أن سعود الصرامي المتحدث السابق باسم النصر أوضح اليوم أن أبو جبل أبلغ منصور بتوقيعه للعالمي بالفعل في إحدى جلسات المفاوضات لتجديد عقده.

الاتحاد يستهدف التعاقد مع طارق حامد وقد حاول ضمه في يناير الماضي لكن النادي المصري رفض التخلي عنه، وبعدم تجديد عقده أصبح اللاعب متاحًا بالمجان في سوق الانتقالات مما قد يُسهل على الاتحاد ضمه لمواطنه أحمد حجازي في تشكيل المدرب كوزمين كونترا.

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