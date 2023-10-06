فيديو | احتفال جنوني من نجوم الأهلي بعد قهر الاتحاد .. "رقص وميندي عريس الليلة"

ماذا فعل نجوم الأهلي بعد الفوز في الديربي؟

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احتفل نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشكل جنوني؛ بعد الفوز على الاتحاد، مساء اليوم الجمعة، في ديربي جدة الكبير.

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الأهلي فاز على مستضيفه الاتحاد (1-0)، على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وقام نجوم الراقي، بـ"الرقص" أمام جماهيرهم التي حضرت في المدرجات، كما حرصوا على التقاط الصور الفردية والجماعية؛ لتخليد هذا الفوز، الذي جاء بعد فشل استمر لمدة ألف 153 يومًا، في الديربي.

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وحرص لاعبو الفريق الأهلاوي كذلك، على الاحتفال بالحارس السنغالي إدوارد ميندي، بشكل خاص؛ وذلك بعد تألقه الكبير في الديربي، ومنعه أكثر من هدف اتحادي مؤكد.

وميندي كان يتلقى انتقادات جماهيرية قاسية، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ لتسببه في عديد الأهداف في مرمى الأهلي.

جدير بالذكر أن الأهلي، رفع رصيده بهذا الانتصار إلى النقطة 19، في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

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