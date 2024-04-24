فيديو | اتهامات خطيرة .. نجم النصر الأسبق يكشف سر سعادة العرب بسقوط الهلال ويطالب بـ"البتر الفوري"!

نجم النصر الأسبق يشعل جدلًا خطيرًا..

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أشعل نجم النصر الأسبق خالد الغامدي، الجدل من جديد؛ وهذه المرة بعد "توديع" الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مسابقة دوري أبطال آسيا، أمام العين الإماراتي.

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الهلال ودع مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، من دور نصف النهائي، على الرغم من الفوز "إيابًا" على العين (2-1)، في العاصمة السعودية الرياض؛ حيث كان الفريق الأزرق قد سقط "ذهابًا" في الإمارات العربية المتحدة، بهدفين مقابل أربعة.

وفي مقطع فيديو انتشر بقوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. قال الغامدي: "بالأمس.. شاهدتم الجماهير السعودية والخليجية والعربية، سعيدة بتأهل العين".

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وزعم نجم النصر الأسبق، أن سعادة هذه الجماهير بـ"سقوط" الزعيم الهلالي أمام الفريق الإماراتي؛ ليست كرهًا فيه، وإنما بسبب ما اسماه "الأيادي الخفية".

ووجّه خالد الغامدي اتهامات؛ بوجود "أيادي خفية" من محبي الهلال، يعملون خلف الكواليس، ويديرون المشهد الرياضي في المملكة العربية السعودية.

وطالب الغامدي، بـ"بتر" هذه الأيادي؛ من أجل ضمان النزاهة والشفافية في المسابقات المحلية، بالإضافة إلى حصول كل من يعرق داخل الملعب، على حقه في النهاية.

SHAHID