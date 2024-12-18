فيديو | سافيتش يُرضي فضول الجمهور .. الهلال يُوزع هدايا جميلة على نجومه

نيمار كان حاضرًا والسعادة تملًا وجهه

نشر حساب الهلال الرسمي على منصة إكس مقطع فيديو يُظهر خلاله توزيع هدايا جميلة على نجوم الفريق المحليين والأجانب.

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الهلال يتدرب حاليًا دون نجوم المنتخب السعودي الذين يستعدون للتوجه إلى الكويت للعب بطولة كأس الخليج العربي 26 مع الأخضر، إذ توقفت المسابقات المحلية في السعودية ولن تعود قبل مطلع يناير القادم.

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الفيديو أظهر عددًا من نجوم الهلال على رأسهم نيمار يُقدمون هدية لبعضهم البعض، ولم يُظهر اللاعبون الهدية حتى أرض سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش فضول الجمهور وفتح العبوة التي أظهرت ما بداخلها.

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الهدية كانت عبارة عن كوب لشرب المشروبات الساخنة، وكان باللون الأزرق ومطبوع عليه رقم وصورة اللاعب، وقد عبر النجم الصربي عن سعادته بالهدية الجميلة.

يُشار إلى أن الهلال يحتل وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين عن الاتحاد في الصدارة.