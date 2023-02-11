فيديريكو فالفيردي ينقذ كارلو أنشيلوتي من الاعتزال ويحقق نبوءته!

فيديريكو فالفيردي يواصل التألق.

نجح النجم الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي في تسجيل هدفه العاشر هذا الموسم عندما أحرز الهدف الثاني في نهائي كأس العالم للأندية أمام الهلال السعودي.

هدف فالفيردي جاء بعد تسديدة تابع فيها كرة شاردة داخل منطقة الجزاء ارتطمت في الدفاع وسكنت الشباك بعد فشل الحارس عبدالله المعيوف في التعامل معها.

وبهذا الهدف ينجح اللاعب في تحقيق نبوءة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي راهن عليه في بداية الموسم وعلى قدرته على تسجيل الأهداف.

وقال أنشيلوتي في تصريحات في بداية الموسم: "لقد قمت بالرهان، أعتقد أنه سيسجل أكثر من عشرة أهداف هذا الموسم، لو قام بذلك ربما احتفظ برخصة التدريب الخاصة بي".

جدير بالذكر أن فالفيردي كان قد سجل ستة أهداف في الدوري الإسباني وهدفين في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى هدف في الأهلي وهدف اليوم ضد الهلال.