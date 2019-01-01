فيدال يُلمِّح لإمكانية رحيله عن برشلونة في يناير

هل تكون نهاية الرحلة؟

تحدث أرتورو فيدال، لاعب برشلونة، عن مستقبله داخل البلوجرانا، وأرسل تلميحًا واضحًا بأنه إذا استمر في أداء دور ثانوي داخل الكامب نو، فإنه سيغادر إما في الشتاء أو في الصيف المقبلين.

الدولي التشيلي ليس من ضمن القوام الأساسي بالنسبة للمدرب إرنستو فالفيردي، فقد شارك هذا الموسم في 13 مباراة 10 منهم كبديل، ولكنه سجل أربعة أهداف خلال 498 دقيقة خاضها بالقميص البرشلوني حتى الآن.

وعبّر فيدال بوضوح عن عدم رضاه عن هذا الوضع، حيث قال خلال تصريحات صحفية "كان هناك الكثير من المباريات التي لم ألعبها، وهذا يجعلني حزينًا.".

صاحب الـ32 عامًا يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية ويأتي إنتر ميلان الإيطالي على رأس قائمة الطامحين في الظفر بخدماته، وقد يحدث الأمر حال استمرار الوضع على ما هو عليه، كما أوضح فيدال في حديثه.

فيدال أكمله وقال "على الإنسان أن يكون واقعيًا ويعيش اليوم بيومه، إذا شعرت أنني غير مهم في الفريق سواء في ديسمبر أو في نهاية الموسم، فإنني سأُقرر وسأجد مكانًا آخر أذهب إليه.".

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وأضاف متحدثًا عن حالة برشلونة الحالية، فقال "يمكن أن يقول أحد أن الأمور تسير على ما يرام، ولكن حتى تُحقق كل شيء فعليك أن تتحسن كثيرًا. إذا أردنا أن نحقق الثلاثية هذا الموسم، فعلينا العمل على أكمل وجه وأن نعطي في الملعب والتدريبات المزيد من جهودنا.".

ثم أتم "دوري أبطال أوروبا صعب للغاية، هناك منافسين أقوياء جدًا مثل ليفربول، الذي تخطى الجميع في العام الماضي بما قدم من عطاءات قوية.".

الجدير بالذكر أن برشلونة يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة مناصفةً مع الغريم التقليدي ريال مدريد، في الوقت الذي ضمن البرسا فيه التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بوروسيا دورتموند برباعية في الأسبوع الماضي.