فيدال يتغيب عن جنازة والده ويحضرها عبر "إنستجرام"!

أراد المشاركة بنهائي كأس البرازيل تكريمًا لروح والده

في واقعة غريبة من نوعها غاب أرتورو فيدال نجم برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونخ السابق عن جنازة والده، من أجل حضورها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

صدمة قوية تعرض لها لاعب الوسط التشيلي الذي يلعب حاليًا في نادي فلامنجو البرازيلي، بعد وفاة والده، إيراسمو، حيث تم العثور عليه في نادي هيبيكو دي سانتياجو للخيول.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن صاحب الـ61 سنة فقد حياته بسبب السكتة القلبية التنفسية الحادة بعد معاناته من نقص في حجم الدم.

ومن جانبه أخبر فيدال ناديه أنه لن يعود إلى مدينة سانتياجو في مسقط رأسه بتشيلي لحضور جنازة والده، مصممًا على خوض نهائي كأس البرازيل أمام كورينثيانز يوم الخميس الماضي تكريمًا لروح والده.

وقال لاعب الوسط المخضرم قبل خوض النهائي:"أبي، اليوم سأفتقد رسالة الحظ السعيدة التي كنت ترسلها لي قبل كل مباراة، لكني أعلم أنك ستدعمنا من السماء، سنفوز باللقب وسأهدي الكأس لك".

ودخل فيدال في الدقيقة 65 من عمر مباراة الذهاب لنهائي كأس البرازيل، التي انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف، ليتغيب عن حضور الجنازة، ولكن شقيقته، أمبار، قامت ببثها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وشاهد فيدال الجنازة على الهواء من خلال حساب شقيقته، حيث ظهر في حالة انهيار تام لتقوم الجماهير المتابعة للبث بمحاولة التخفيف عنه.

وقام بعدها بنشر مقطع فيديو على حسابه الخاص يستعرض فيه بعض الصور من الجنازة التي أقيمت في مسقط رأسه، مع صورة أخرى تجمعه بوالده المتوفي.

يذكر أن فيدال البالغ من العمر 35 سنة انتقل لفلامنجو قادمًا من إنتر بالمجان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.