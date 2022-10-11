العثور على والد فيدال متوفيًا في ناد للخيول

سيشارك في نهائي كأس البرازيل رغم هذه الأنباء السيئة

صدمة قوية تعرض لها النجم التشيلي أرتور فيدال لاعب فلامنجو، بعد وفاة والده، إيراسمو، حيث تم العثور عليه في نادي هيبيكو دي سانتياجو للخيول.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن صاحب الـ61 سنة فقد حياته بسبب السكتة القلبية التنفسية الحادة بعد معاناته من نقص في حجم الدم.

ونشر نادي الخيول بيانًا رسميًا عن وفاة والد فيدال جاء فيه:"خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، تم العثور على جثمان إيراسمو داخل المجمع عن طريق قوات الأمن".

وأضاف:"تم الاتصال بالمسعفين الذين عملوا على إنقاذه وتقديم الإسعافات الأولية له ومحاولة إنعاشه لأن حالته كانت سيئة للغاية".

وتابع:"لسوء الحظ تعرض لتوقف التنفس القلبي ونقص حجم الدم ليتوفى في المستشفى".

ومن جانبه لم يعلق أرتورو فيدال على وفاة والده على شبكات التواصل الاجتماعي، بينما قامت صديقته سونيا إيسازا بمشاركة بعض الصور الشخصية لها.

وأما نادي فلامنجو البرازيلي فقد قال فيي بيان رسمي:"نأسف لوفاة إيراسمو فيدال والد لاعبنا، ونتمنى للعائلة القوة والصبر خلال هذه اللحظات الصعبة".

وفي سياق متصل قالت صحيفة "Globoesporte" البرازيلية إن فيدال قرر المشاركة في نهائي كأس البرازيل، غدًا، الأربعاء ضد كورينثيانز تكريمًا لوالده بعد وفاته.

يذكر أن فيدال البالغ من العمر 35 سنة انتقل لفلامنجو قادمًا من إنتر بالمجان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.