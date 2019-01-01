فيدال: ميسي خرافي وأريد دوري الأبطال

ليلة أخرى من ليالي ميسي في دوري الأبطال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

وصف أرتورو فيدال، لاعب برشلونة، زميله ليونيل ميسي بالخرافي في أعقاب العرض المميز في نصف نهائي دوري الأبطال على حساب ليفربول.

وسجل ميسي هدفين وسواريز الآخر، ليفوز برشلونة على ليفربول بثلاثية نظيفة بذهاب دوري الأبطال مساء الأربعاء.

وقال فيدال للصحافة بعد المباراة: "ميسي خارق، ما يفعله بالميدان أمر رائع، اليوم كانت المباراة الأهم للسنة وحاولت الاستمتاع".

بعد ثنائية ليفربول - ميسي يصل للهدف رقم 600 ويواصل تفوقه ضد الإنجليز

من الأفضل أن تشاهد فقط، ولا تحاول منع الكرة من المرور لأنك حتمًا ستفشل! ⚽️ pic.twitter.com/P4cNllL5yU — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 2, 2019

وأضاف: "سأعطي أي شيء للفوز بدوري الأبطال، دائماً أعرف أنني سألعب في أرضنا وأحاول استغلال الأمر".

واتفق جوردي ألبا، مدافع برشلونة، مع فيدال حول تألق ميسي: "ألعب معه منذ سبع سنوات ونفهم بعضنا البعض جيداً، هو الأفضل في العالم وأنا وزملائي نحاول استغلال الأمر".

وسيكون برشلونة على موعد مع مباراة العودة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب "أنفيلد"، وأي انتصار أو تعادل، أو حتى خسارة بفارق هدفين تكفيه للعبور للمباراة النهائية.