فيديو | "انتهك القانون ولا تسامُح".. شكوى جديدة ضد "جريمة" أرتورو فيدال!

ذكرى سيئة لا تنسى مع برشلونة

تعرض أرتورو فيدال، لاعب كولو كولو التشيلي، لانتقادات عديدة بعد تصرفاته المثيرة للجدل في الفترة الأخيرة.

ونشر فيدال فيديو عبر حسابه على إنستجرام، بينما يقود سيارته على الطريق بسرعة 100 كم/ساعة، قبل أن يلتقط صورة أخرى لنفسه، وهو خلف عجلة القيادة.

تصرفات فيدال لم تمر دون ملاحظة، وإنما استنكرتها المنظمة غير الحكومية "No Chat"، بسبب انتهاك النجم التشيلي قواعد المرور، واصفة إياها بـ"الجريمة".

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وأكدت المنظمة المعنية برصد مخالفات المرور، أنها ستقدم شكوى ضد اللاعب، مشيرة في تغريدة على منصة إكس، إلى أنها "المرة الثانية في أقل من شهر التي تظهر فيها شكاوى ضد فيدال".

وأضافت: "لا يمكن للنادي أن يتسامح مع أي رياضي، ورغم أنه مرجع لآلاف الأشخاص، يتصرف بهذه الطريقة، إنه ينتهك القانون الذي ينص على أنه "يمنع استخدام هاتف محمول أو أي جهاز إلكتروني أو رقمي آخر غير مدمج (في السيارة) أثناء القيادة، بما في ذلك إجراءات مثل المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل ومتابعة نظام (GPS) لتحديد المواقع، وغيرها".