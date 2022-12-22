فيخورست يرد على أزمته مع ميسي في كأس العالم: على الأقل يعرف اسمي الآن!

المهاجم الهولندي يتحدث عن الإيجابيات التي خرج بها من مشاجرته مع ليونيل ميسي في ربع نهائي كأس العالم.

حملت مواجهة الأرجنتين أمام هولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022 العديد من الأحداث المثيرة، سواء داخل أو خارج الملعب، في ظل الاشتباكات العديدة بين لاعبي الفريقين.

واحدة من بين أبرز المشاحنات بين اللاعبين حدثت بعد فوز الأرجنتين بركلات الترجيح، بين ليونيل ميسي قائد "الألبيسيليستي" وفاوت فيخورست مهاجم هولندا.

ميسي وأثناء إجراء مقابلة في المنطقة المختلطة بعد المباراة وصف فيخورست بأنه "أحمق" ولوح له بأن يتجه إلى غرفة ملابس فريقه، لكن المهاجم الذي يلعب مع بشكتاش التركي كشف عن روايته من القصة.

وقال المهاجم الهولندي في تصريحات مع موقع "En Son Haber" التركي عن تلك الواقعة: "بالنسبة لي، الجميع متشابهون في المباراة، أنا أحارب من أجل فريقي، وهذا ما فعلته في تلك المباراة".

وأضاف: "مررت بلحظات متوترة مع ميسي في المباراة، وربما تفاجأ بذلك، أنا أحترمه كثيرًا، إنه أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق".

واختتم فيخورست: "أردت أن أظهر الاحترام الذي أكنه له، لكنه لم يكن منفتحًا جدًا على ذلك، الآن على الأقل يعرف اسمي".

فيخورست كان بطلًا حقيقيًا في تلك المباراة، بعدما ساعد في إلهام منتخب هولندا على العودة من التأخر في النتيجة وسجل هدفين في وقت متأخر لفرض الأشواط الإضافية.

لكن جهود المهاجم الهولندي باءت بالفشل في النهاية، حيث خسر "الطواحين" ركلات الترجيح بطريقة درامية في نهاية المطاف.