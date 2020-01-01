فيجو: زيدان فاجأني وعظمة ريال مدريد من رونالدو

تصريحات مهمة..

أثنى الأسطورة لويس فيجو على مواطنه كريستيانو رونالدو واعتبر أنه جعل ريال مدريد عظيمًا بنفس القدر الذي جعل فيه النادي الملكي الدون عظيمًا أيضًا.

فيجو من أهم لاعبي ريال مدريد عبر تاريخه حيث انضم لهم في صفقة مدوية من برشلونة عام 2000، ويُعد رونالدو هو خليفته الشرعية في منتخب البرتغال.

الدون ترك الميرينجي في صيف 2018 وقرر التوجه إلى يوفنتوس بعد 9 سنوات حقق خلالها دوري أبطال أوروبا 4 مرات والدوري الإسباني مرتين و4 ألقاب للكرة الذهبية.

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وتحدث فيجو عن رونالدو بقوله "لقد جعل ريال مدريد عظيمًا والنادي جعله عظيمًا أيضًا، أي فريق يرغب في الحصول على رونالدو، إنه لاعب يضمن لك هدفًا وهذا هو أهم شيء".

كما تحدث عن زميله السابق والمدرب الحالي للريال، زين الدين زيدان، قائلًا "لم أظن ولم يظن أي شخص أن زيزو سيتحول إلى مدرب، لكن من الواضح أنه كان قرارًا حكيمًا، أليس كذلك؟ لقد فاز زيدان كثيرًا وسيستمر كذلك، أنا سعيد لأجله".

أما عن انتقال فيجو من البرسا إلى سانتياجو برنابيو عام 2000، فقال "قد يكون الأمر أكثر صعوبة الآن، ولكن لا شيء مستحيل في كرة القدم، من كان يقول قبل 20 عامًا أنهم سيدفعون كل هذه الأموال في لاعب؟".

وأتم "يتذكر الناس أنني أتيت إلى برشلونة لكي أكون بديلًا لمايكل لاودروب، الذي انتقل لريال مدريد. ظننت دومًا أنه لا أحد سيدفع قيمة الشرط الجزائي في عقدي".

"المباراة الأولى في كامب نو بقميص ريال مدريد؟ لا يمكن إنكار أنها كانت مناسبة خاصة واستثنائية، ولكن ليس بالأبعاد التي اكتسبتها."

يذكر أن فيجو انضم إلى ريال مدريد نظير 60 مليون يورو، وقد استقبلته جماهير برشلونة في أول كلاسيكو له بالقميص الأبيض برمي رأس خنزير عليه تعبيرًا عن غضبها من خطوته المفاجئة.