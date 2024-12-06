رسالة تحذير "مُغلفة باحترام" من فيتور روكي لبرشلونة: "سأسجل في شباككم ولن أحتفل"

الطريد البرازيلي يتحدث قبل مواجهة بيته

وجه البرازيلي فيتور روكي، لاعب برشلونة المعار إلى ريال بيتيس، رسالة احترام للنادي الكتالوني الذي يحل ضيفًا على بيتيس، غدًا السبت بملعب بينيتو فيامارين، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني.

ولم يحصل روكي (19 عامًا) على فرصة داخل برشلونة خلال الموسم الماضي، ليخرج معارًا إلى ريال بيتيس مع خيار شراء بقيمة 25 مليون يورو، والذي يمكن لنادي بيتيس تنفيذه في نهاية الموسمين الحالي أو المقبل.

وقال فيتور روكي في تصريحات لقناة "GOL" التلفزيونية": "سأسجل هدفًا ضد برشلونة، لكن إذا سجلت فلن أحتفل. اتخذت هذا القرار دون تردد احترامًا لنادي برشلونة".

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وأضاف: "بالطبع أريد أن أسجل في كل مباراة، لأن هذا ما نعمل بجد من أجله طوال الأسبوع، وسأتعامل مع مباراة برشلونة مثل أي مباراة أخرى، وهدفنا من هذا اللقاء تحقيق الفوز".

وتابع المهاجم البرازيلي: "أسعى إلى التكيف تدريجيًا مع المسابقة، وبالمثابرة والعمل تسير الأمور على ما يرام، والآن أريد تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق على الفوز".

وتذكر روكي زملائه في غرفة ملابس برشلونة لعدة أشهر، قائلًا: "بكل تأكيد، هناك علاقة جيدة مع من لفتوا انتباهي، رافينيا، لامين يامال، وفرينكي دي يونج".

فيتور روكي، الذي انضم لبرشلونة مطلع العام الجاري قادمًا من أتليتيكو باراناينسي، لعب إجمالًا 353 دقيقة في 16 مباراة بقميص البارسا، لكن منذ انتقاله إلى بيتيس لعب 18 مباراة هذا الموسم وسجل 5 أهداف.