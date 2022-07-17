فيتور روكي: الكرة البرازيلية وجدت رونالدو الجديد

حصل المهاجم فيتور روكي صاحب السبعة عشر عامًا على لقب "رونالدو الجديد" في البرازيل، بعد تحطيمه للأرقام القياسية في أتلتيكو باراناينسي.

منذ ما يقرب من 30 عامًا، كان مشجعو البرازيل مسحورين بمهاجم كروزيرو المراهق الذي كان يضيء المباريات المحلية والقارية بانتظام، رونالدو نازاريو "الظاهرة".

بعد أن ظهر لأول مرة بعمر 16 عامًا، سجل رونالدو بمعدل هدف تقريبًا في المباراة خلال فترته التي استمرت عامًا مع فريق كروزيرو الأول قبل مغادرته إلى أوروبا والشهرة العالمية.

استغرق الأمر ما يقرب من ثلاثة عقود حتى يظهر مهاجم آخر في مينيراو ويسبب مستويات مماثلة من الإثارة، ولكن عندما وصل فيتور روكي إلى الفريق الأول في عام 2021، سرعان ما لحقته المقارنات برونالدو.

كان رأي رونالدو، مالك كروزيرو الآن، عندما سئل عن فيتور في عام 2022: "سيحلق عالياً للغاية".

جاء هذا الثناء في وقت كان فيه اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا في حالة جيدة جعلته يسجل ستة أهداف في سبع مباريات.

لكن الأمر لم يستمر طويلًا، لأنه مثل رونالدو، غادر النادي قبل أن يتمكن من الوصول إلى إمكاناته بالكامل.

تسبب وصول فيتور إلى كروزيرو في عام 2019 في جدل كبير.

بعد أن كان في أكاديمية "America-MG" منذ سن العاشرة، تم رفع دعوى قضائية ضد كروزيرو عندما قدم عرضًا للتعاقد مع اللاعب الشاب وسط اتهامات بملاحقة اللاعب بينما كان لا يزال طفلًا.

بعد ثلاث سنوات، غادر في ظروف قاسية تقريبًا، مع غضب كروزيرو من الطريقة التي أقنع بها وكلاء اللاعب فيتور روكي بالانتقال إلى أتلتيكو باراناينسي من أجل اللعب بصورة أكثر انتظامًا مع الفريق الأول.

اللاعب الذي ظهر لأول مرة مع فريق كروزيرو الأول في سن 16 عامًا، تمامًا مثل رونالدو، تم فقدانه لصالح منافس محلي.

سوتا كيتانو: اسم ياباني جديد تنتظره الملاعب الأوروبية

ودفع أتليتكو مبلغًا قياسيًا تجاوز الأربعة ملايين يورو للتعاقد مع فيتور روكي في أبريل 2022 ، وقد بدأ بالفعل في تحقيق عائد على هذا الاستثمار.

بعد ستة أسابيع من إتمام الصفقة، أصبح أصغر هداف في تاريخ أتلتيكو باراناينسي على الإطلاق، قبل أن يدعم ذلك بتحطيم نفس الرقم القياسي في كوبا ليبرتادوريس بعد شهر بهدف رائع ضد فريق ليبرتاد الباراجوياني.

على الرغم من قدرته على اللعب في الجناح، إلا أن المركز الأفضل بالنسبة إلى فيتور روكي هو المهاجم الصريح، حيث يكون قادرًا على تعويض نقص اللياقة البدنية بالسرعة والحركة الذكية، بالإضافة إلى اللمسة النهائية التي تؤكد عدم افتقاره إلى الخبرة.

⚽🇧🇷 Boa, garoto! Estreante na CONMEBOL #Libertadores, Vitor Roque brilhou e abriu o placar para o @AthleticoPR diante do @Libertad_Guma.



📈 Foi o centésimo gol do Furacão na história da Copa!#GloriaEterna pic.twitter.com/SgfaMRwfyU — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) June 29, 2022

تلك هي السمات التي لفتت انتباه مديره الجديد في أتلتيكو باراناينسي، والذي أشرف بالصدفة على الفترة التي ربما تكون الأكثر فتكًا في مسيرة رونالدو: لويس فيليبي سكولاري.

وقال سكولاري مدرب البرازيل السابق عن اللاعب الشاب: "أيًا كان ما نطلبه منه، فهو يقوم به، لكن أفضل مركز له هو المهاجم الصريح".

وأضاف: "إنه شخص يعرف كيفية اللعب في تلك المنطقة من الملعب، وهو قادر على إيجاد المساحة باستمرار والمشاركة بشكل جيد في جوانب أخرى من اللعبة".

وتابع: "إنه من نوعية المهاجمين الذين لم أكن أرغب في مراقبتهم عندما كنت ألعب".

وأكمل: "سوف ينمو كثيرًا، سيكون أحد اللاعبين الذين ستحظى البرازيل بسرور كبير منهم، وسنرى ما إذا كان سيستمر في التطور في المركز الذي يلعب فيه".

ويتبقى أن نرى كم من الوقت سيعمل سكولاري مع "رونالدو الجديد" قبل أن يتوجه فيتور روكي إلى أوروبا.

يُقال إن ريال مدريد أبدى بالفعل اهتمامًا بالتعاقد مع المهاجم الشاب، ومن غير المرجح أن يكون المنافس الوحيد في دوري أبطال أوروبا الذي يراقب فيتور عن كثب.

سيكون اللعب في ملعب مثل سانتياجو برنابيو رحلة رائعة بالنسبة للصبي الذي نشأ في بلدة تيموتيو الصغيرة في جنوب شرق البرازيل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال جوفينال والد فيتور عقب مدح رونالدو لابنه: "لا يوجد تفسير لذلك، إنه غير منطقي".

وأضاف: "من المثير معرفة أن الأفضل في العالم قام بمدح ابني، وأنه يسير في طريق الظاهرة".

سيكون من الرائع بالطبع السير على خطى رونالدو، لكن الدلائل المبكرة تشير إلى أن فيتور روكي على مستوى التحدي.