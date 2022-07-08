سوتا كيتانو: اسم ياباني جديد تنتظره الملاعب الأوروبية

تألق اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا في فريق سيريزو أوساكا الأول حيث يسير على خطى اثنين من النجوم البارزين في بلاده في الفترة الأخيرة.

يُطلق على سيريزو أوساكا لقب أزهار الكرز، وهي عبارة عن أطقم منزلية وردية اللون مصممة لتكرار ألوان الأشجار التي تزين المدينة.

لكن الزهور ليست فقط هي التي تتفتح عادةً حول ملعب يانمار ناجاي.

سمعة سيريزو في إخراج لاعبين موهوبين، لا سيما الذين يتألقون في الثلث الأخير من الملعب، لا مثيل لها داخل اليابان.

اكتسب النادي هذه السمعة بعد أن قدم شينجي كاجاوا وتاكومي مينامينو اللذان تألقا في آسيا قبل أن يتألقوا في أوروبا، والآن لديهم نجم آخر محتمل يشق طريقه في اللعبة.

أحدث لاعب خط الوسط المهاجم سوتا كيتانو تأثيرًا كبيرًا في عام 2022، وذلك خلال نصف عام فقط.

في فبراير، أصبح ثالث أصغر لاعب يوقع عقدًا احترافيًا في سيريزو بعد كاجاوا وزميله يويشيرو كاكيتاني.

Control? ✅

Turn? ✅

Goal? ✅



A wonderful goal by 17-year old Sota Kitano against Kashima Antlers in the Levain Cup. Real class! 🔥



The young forward is quickly making a name for himself this early in this season. How far can he go? 📈#huiskamerscout #kitano #cerezo #jleague pic.twitter.com/Xf1F9dcJe9 — Gerard Postma | Huiskamerscout (@GDHPostma) March 3, 2022

بعد أقل من أسبوع، احتفل كيتانو بتسجيله أول هدف له على مستوى الفريق الأول، ليصبح أصغر لاعب يسجل لسيريزو.

هدف فوز كيتانو على كاشيما أنتلرز في كأس اليابان، الذي جاء قبل ستة أشهر تقريبًا من عيد ميلاده الثامن عشر، جعله يحطم الرقم القياسي الذي احتفظ به مينامينو سابقًا، لتبدأ المقارنات بين اللاعب الشاب، ومهاجم ليفربول السابق ولاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق كاجاوا.

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أعظم نقاط قوة كيتانو في قدرته على كسر الخطوط بكل من المراوغة والتمرير، حيث تمرس في خلق الفرص لزملائه.

قال أكيو كوجيكو الذي درب كاجاوا في أكاديمية سيريزو عن كيتانو: "لديه موهبة لا تقل عن موهبة شينجي.".

سجل ثلاثة أهداف في أول 16 مباراة له مع المنتخب، وتألق مع منتخب اليابان تحت 20 سنة في بطولة تولون الأخيرة، حيث سجل هدف الفوز على الجزائر.

تم طرح أسئلة حول قدرته على التحمل والعمل بعيدًا عن الكرة في التحولات الدفاعية، ولكن ليس هناك شك في أنه يتعلم تحسين نقاط الضعف هذه.

وقال ماساكوني ياماموتو نائب رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم "لقد تحسن دفاعه بالفعل. فوجئت برؤية مدى تغيره بعد كل هذه السنوات".

وبالتالي، إذا تمكن كيتانو من مواصلة العمل، فإن شق طريقه إلى أوروبا سيصبح أمرًا لا مفر منه.