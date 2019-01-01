رئيس الاتحاد يوجه رسالة للجماهير بعد الفوز القاري وقبل مواجهة النصر

حقق الاتحاد فوزاً مثيراً على نظيره لوكوموتيف الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وجه لؤي هشام ناظر رئيس نادي اتحاد جدة السعودي رسالة خاصة لجماهير الفريق العريقة عقب الفوز الرائع على حساب لوكوموتيف الأوزبكي في دوري مجموعات دوري أبطال آسيا.

وحقق الاتحاد فوزاً مثيراً على نظيره لوكوموتيف الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

⚽️هدافو الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا هذا الموسم :



4⃣ فهد المولد "الاتحاد"

2⃣ جميز "الهلال"

2⃣ ناصر الشمراني "الاتحاد"

2⃣ عمر السومة "الأهلي"



(📸: @ittihad) pic.twitter.com/fOx0DXwdxp — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 10, 2019

رئيس العميد غرد عبر "تويتر" : ليلة جماهيرية جميلة في مدرجات نادي #الاتحاد وفوز كبير في التصفيات الآسيوية في #الجوهرة.

وأضاف رئيس الاتحاد : "كثير من اللاعبين استغلوا هذه الفرصة لإثبات أنفسهم في الملعب.. من الليلة تركيزنا كاملاً على المباراة القادمة في الدوري".

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ارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 6 في الصدارة، فيما توقف رصيد لوكوموتيف عند النقطة الثالثة بالمركز الثالث.