فيتوريا يستقر على ثنائي الدفاع في مواجهة الاتحاد

يشهد ملعب الملك فهد الدولي بالرياض اليوم الجمعة اللقاء المرتقب بين النصر والاتحاد

استقر المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني بنادي النصر السعودي على ثنائي الدفاع في مواجهة الاتحاد المُقبلة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المُقرر أن يدفع فيتوريا بلاعب الوسط عبد العزيز الجبرين لتعويض غياب متوسطي الدفاع الثنائي عمر هوساوي والبرازيلي مايكون.

الجبرين سيلعب بجانب مادو في متوسط الدفاع بعد غياب طويل عن تمثيل الفريق بسبب الإصابة التي غيبته منذ بداية الموسم عن تشكيل حامل اللقب.

ووقع اختيار فيتوريا على لاعبه الجبرين بعد مفاضلة بينه وبين المدافع الشاب نايف الماس، حيث سيكون سيكون الماس على مقاعد البدلاء بعد أن فضّل فيتوريا عدم الزج به في مثل هذا اللقاء الذي سيكون صعباً.

ويشهد ملعب الملك فهد الدولي بالرياض اليوم الجمعة اللقاء المرتقب بين النصر والاتحاد، و ذلك ضمن لقاءات الأسبوع 14 من الدوري السعودي.

وعلى الرغم من الفارق الكبير في النقاط بين الفريقين إلا أن هذا اللقاء يعد لقاء هام ومرتقب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان نظرًا للشعبية الجماهيرية للفريقين.

العالمي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، حيث لعب الفريق 13 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين، بينما فريق الاتحاد لعب أيضًا 13 مباراة ولكن لم يتمكن من الحصول إلا على 13 نقطة فقط، ليكون في المركز 13 في جدول الدوري السعودي ، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر 8 مباريات.