فيتوريا ومايكون يعلقان على لقطة حمد الله المثيرة أمام أبها

لقطة حمد الله أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أثار المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق نادي النصر السعودي الجدل، بعدما قام بمنح شارة القيادة التي كان يحملها إلى زميله البرازيلي مايكون بيريرا، خلال مباراة أبها الأخيرة.

حمد الله أثار الجدل بعدما قام بمنح شارة القيادة إلى مايكون، عقب تلقي النصر الهدف الثاني من أبها بالدقيقة 69 من زمن المباراة، وسط استغراب من جانب المدافع البرازيلي.

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وعلق البرتغالي روي فيتوريا على لقطة حمد الله، حيث قال: "هذه الأمور نتناقش بها نحن واللاعبين وليس للإعلام"، رافضًا التعليق على ما حدث من جانب المهاجم المغربي.

أما مايكون فقال عن اللقطة: "أريد الحديث عن فنيات المباراة فقط، وإذا انتصرنا اليوم لن أتلقى هذا السؤال، ولكن أثق في عودتنا أقوى خلال المباريات المقبلة".

النصر تلقى الخسارة من نظيره أبها بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة السادسة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويواصل النصر عروضه المخيبة لآمال جماهيره، بعدما خسر المباراة الخامسة من أصل 6 مباريات بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر "قبل الأخير".