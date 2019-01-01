فيتوريا: مباريات النصر ستكون مباريات نهائيات وجاهزون للوصل

المدير الفني لنادي النصر السعودي يرفع شعار التحدي خلال الفترة القادمة

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر السعودي، على أن فريقه يخوض كل مباراة على أنها مباراة نهائي، كما أنه استعد لمواجهة الوصل بشكل جيد وجاهز لتخطيه.

ويحل النصر ضيفاً، على نظيره الوصل يوم غد الإثنين في إطار أولى مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال فيتوريا بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "سنلعب في الغد مباراة صعبة، أتمنى الفوز بها، استعدينا لها بشكل جيد، وسنحاول تحقيق نتيجة طيبة".

صور شاشة جوالك، وأرسل لنا الفريق الذي تتوقعه بطلاً لدوري أبطال آسيا هذا العام؟🤔#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/05mPD5PXKB — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 3, 2019

وتابع: "كل مباراة نلعبها وكأنها نهائي، وبعد مباراة الغد سنفكر في المباراة التي تليها، لا يوجد لدي مشكلة في ان يكون عندنا مباراة كل ثلاثة أيام، طالما كل اللاعبين في تركيز ذهني عالي".

وواصل: "الوصل فريق جيد، يمتلك لاعبين مميزين، ولكننا درسنا الفريق بشكل جيد، نأمل أن نقدم أمامهم مباراة طيبة".

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الجدير بالذكر أن النصر يتواجد في المجموعة الأولى بالبطولة برفقة كلاً من الوصل الإماراتي، وذوب آهن الإيراني، والزوراء العراقي.