فيتسل يعلق على انتقال كاراسكو لدوري روشن: الأموال كانت السبب في نقلي للصين!

هل كانت الأموال وراء انضمام كاراسكو للدوري السعودي؟

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علق أكسل فيتسل، لاعب أتلتيكو مدريد على انتقال مواطنه يانيك كاراسكو إلى صفوف الدوري السعودي، من بوابة الشباب.

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وانتقل اللاعب البلجيكي إلى صفوف الشباب، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 25 مليون يورو، بعقد مدته أربع سنوات.

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ويستعد فيتسل رفقة أتلتيكو مدريد، لمواجهة ريال مدريد مساء الأحد المقبل على ملعب سفيتاس متروبوليتانو، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وقال فيتسل في تصريحات قبل اللقاء: "مباراة الديربي مباراة هامة وقوية، وخاصة أننا خسرنا مباراة فالنسيا بنتيجة كبيرة ونريد فعل كل شيء من أجل الفوز".

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وعن انتقال كاراسكو إلى الدوري السعودي، قال فيتسل: "لقد تحدثت معه بعد إصابة ليمار، وإنه بخير هناك في السعودية، لن أقول الرحيل إلى الجزرة العربية أمرًا سيئًا".

وواصل: "بالطبع ذهبت إلى الصين من أجل المال، لا يجب علينا أن نبقي جانًا ونتحدث عن المشاريع الرياضية، إنها الحقيقة وكاراسكو قد فعل ذلك".

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