جوتزه يأمل بالعودة للمنتخب الألماني

لاعب دورتموند يريد العودة لارتداء قميص المانشافت

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى ماريو جوتزه لاعب بوروسيا دورتموند أمله في العودة لتمثيل المنتخب الألماني.

ولم يلعب جوتزه مع المانشافت منذ مباراة فرنسا الودية في نوفمبر 2017، لكن اللاعب بدأ يستعيد مستواه مع دورتموند ويأمل في العودة للمنتخب.

إذ قال "موضوع المنتخب الوطني لم يُغلق بعد، هدفي هو اللعب لألمانيا مجددًا، وأستطيع تقديم أداء جيد معه، لكن القرار يبقى بيد المدرب".

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أضاف صاحب الـ26 عامًا "سأكون جاهزًا لمساعدة المنتخب من جديد إن ظن المدرب أنني قادر على هذا. اللعب لمنتخب بلادي مازال أعظم شيء حدث لي".

يُذكر أن جوتزه لعب مع المنتخب الألماني 63 مباراة سجل خلالهم 17 هدفًا وصنع 11، وقد خاض معه جميع مباريات كأس العالم 2014 وأحرز خلاله هدفين وساهم بقوة في تتويج المانشافت باللقب.