فياريال يودع كأس ملك إسبانيا على يد مفاجأة البطولة ميراندس

مفاجآت الكؤوس لا تتوقف..

في مفاجأة مدوية، ودّع فياريال بطولة كأس ملك إسبانيا بعد الهزيمة على يد ميراندس بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب بلدية دي أندوفا في ربع نهائي الكوبا.

ميراندس هو أحد فرق دوري الدرجة الثانية الإسبانية، والغريب أنه يقبع في المركز الحادي عشر ويبتعد كثيرًا عن مراكز الصدارة وبالتبعية الصعود إلى الليجا لكن ذلك لم يمنعه من التألق على صعيد الكأس.

ماتيوس باروزو من افتتح التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 17، قبل أن يُعادل خافي أونتيفيروس النتيجة لفياريال في الدقيقة 32، لكن قبل نهاية الشوط الأول استطاع الفريق المكافح التقدم ثانيةً عبر مارتن ميركيلانز من ركلة جزاء.

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سانتي كازولا أدرك التعديل مطلع الشوط الثاني لفياريال من ركلة جزاء، وبعدها بدقيقتين عاد ميراندس وتقدم للمرة الثالثة عبر أودي أونايندي، ومع محاولات الغواصات للعودة، استطاع أنطونيو سانشيز أن يُجهز على أحلامهم بهدف رابع قاتل في الدقيقة 92.

هذه ليست المفاجأة الأولى في هذا الدور من البطولة، فبالأمس ودّع أيضًا فالنسيا حامل اللقب الكوبا بعد الهزيمة على يد غرناطة بهدفين لهدف، وبشكل عام ليست النتيجة الأولى الرائعة لميراندس في هذه النسخة.

ميراندس كان هو من أخرج إشبيلية في الدور الماضي وفاز عليه بثلاثة أهداف لهدف، ومن قبلها عبر إلى دور الـ16 بالفوز على سيلتا فيجو، ليكون رسميًا بمثابة الحصان الأسود للبطولة.

يذكر أن ريال مدريد سيلتقي مع ريال سوسيداد، بينما يلتقي برشلونة مع أتلتيك بلباو مساء الخميس لتحديد من سيصحاب غرناطة وميراندس في نصف النهائي.