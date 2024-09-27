مدافعًا عن فويتشيك شتشيسني .. حارس ريال مدريد السابق: ما المشكلة في التدخين قبل لعب المباريات؟

تدخين شتشيسني يثير الجدل

دائمًا ما يُثير الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني الجدل، بسبب تدخين السجائر، وذلك خلال فترة تواجده مع آرسنال الإنجليزي وأيضًا يوفنتوس الإيطالي، حيث اقترب كثيرًا من التوقيع مع برشلونة لمدة موسم واحد.

وكانت إحدى أسوأ الذكريات حينما تم ضبطه وهو يُدخن في غرفة تبديل الملابس في آرسنال، بعد الخسارة من ساوثهامبتون 2-0 عام 2015، حيث تم تغريمه 25 ألف يورو.

وقال وقتها الحارس البولندي: "مدربي آرسين فينجر يعرف جيدًا أنني أدخن، ولكن بعد إثارة المباراة والخسارة قمت بتدخين سيجارة، وذهبت إلى زاوية الحمامات، وأشعلت السيجارة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ودافع سانتي كانيزاريس حارس ريال مدريد السابق عن تدخين بعض نجوم كرة القدم، حيث قال: "ما المشكلة في ذلك؟ سواء بالتدخين أو تناول مشروب (يقصد الكحول)، أم المشكلة هي اللعب بلا مبالاة ودون تركيز وشغف ورغبة؟".

وسخر حارس ريال مدريد السابق من الأمر قائلًا: "لنرى الآن إذا كان أحدهم يشرب الحليب كل ليلة ويتناول الفطور الصحي ثم يخرج إلى الملعب ويملأ الملعب بالملل، الأمر هنا يتعلق بالشغف وامتلاك الموهبة وأن تكون فائزًا بامتلاك غرفة ملابس، هذه هي الأمور المهمة".

وواصل: "أنا أفهم أنك لا تستطيع أن تفتقر إلى احترام مهنتك، التدخين في غرفة الملابس أو الحمام ليس جيدًا، ولا يعطي صورة جيدة ولا أي شيء، إذا كنت تدخن السيجارة في منزلك بهدوء ما المشكلة؟".