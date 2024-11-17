بسبب دوره في غرفة الملابس .. برشلونة يفكر في تجديد عقد فويتشيك شتشيسني!

الحارس البولندي قد يستمر مع برشلونة موسم إضافي

يدرس نادي برشلونة الإسباني، تجديد عقد النجم البولندي فويتشيك شتشيسني، حارس مرمى البلوجرانا لمدة موسم إضافي، بعد أن تم التعاقد معه لمدة عام واحد فقط.

وتعاقد برشلونة مع فويتشيك شتشيسني لمدة عام واحد، بعد عودته من الاعتزال، بعد إصابة الحارس الألماني مارك أندرية تير شتيجن في الركبة.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن برشلونة سوف يجري محادثات مع شتشيسني، من أجل استمراره لمدة موسم إضافي، بسبب دوره داخل غرفة ملابس الفريق.

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وأضافت الصحيفة أنه في حالة عودة تير شتيجن للمشاركة في المباريات، فإنه سيكون الحارس الأساسي، وأن شتشيسني يعلم جيدًا مع انضمامه للفريق أنه سيكون بديلًا لإيناكي بينيا، وأنه لن يشارك إلا في حالة تراجع مستواه أو إصابته.

وعبر نادي برشلونة عن سعادته بالطريقة التي يتعامل بها الحارس البولندي داخل الفريق، خاصة وأنه يعمل بجد ويتنافس مع بينيا على المشاركة بشكل أساسي.