فونسيكا يوضح أهمية دور دجيكو بالنسبة لروما

المدير الفني لروما يشيد بمهام مهاجم فريقه

أشاد باولو فونسيكا، المدير الفني لنادي روما بالدور الذي يقوم لاعبو الفريق حالياً، خاصة إدين جيكو مهاجم الذئاب.

وحقق روما الفوز على إسطنبول باشاك شهير، بثلاثية نظيفة مساء اليوم من الجولة الخامسة لدور المجموعات من الدوري الأوروبي.

وقال فونسيكا في تصريحات عقبت اللقاء: "لقد كانت مباراة حاسمة، كنا سنخرج من البطولة لو لم نحقق الفوز اليوم، قدمنا مباراة كبيرة خاصة في الشوط الأول".

وواصل: "حققنا فوزاً بالغ الأهمية، خاصة وأنه أمام فريق قوي لم يتذوق طعم الهزيمة منذ خسارته أمامنا في مباراة الدور الأول".

وأكمل: "قدمنا أداءً ممتازاً في الشوط الأول وسيطرنا على مجريات اللعب في الشوط الثاني، وبالتأكيد لم نحسم تأهلنا بعد، ولكني سعيد بمستوانا اليوم".

وحول لاعبي الفريق كلويفرت ودجيكو، قال المدرب: "كلويفرت يعيش فترة جيدة حاليًا، وتحسن كثيرًا على الصعيد الدفاعي، كما أنني أفضل إعطائه حرية الحركة عندما نكون في وضعية هجومية، لقد قدم مباراة رائعة اليوم".

واستطرد: " بالنسبة لدجيكو فهو يقوم بعمل رائع في مساندة خط الوسط، لقد سجل في آخر مباراتين أنا سعيد من أجله".

وتابع: "يجب علينا الفوز في المباراة القادمة، ومن الجيد أنه أمامنا متسع من الوقت للتفكير فيها، الآن سنركز على مباراة الدوري أمام هيلاس فيرونا".

دجيكو: كل الاحتمالات متاحة في المجموعة ولا بديل عن الفوز

ويستعد ذئاب العاصمة، لختام مشوار دور المجموعات يوم الخميس 12 ديسمبر القادم، أمام فولفسبيرجر النمساوي.

جدير بالذكر أن روما يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن مونشنجلادباخ المتصدر، وفي المركز الثالث باشاك شهير بسبع نقاط.