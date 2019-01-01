دجيكو: كل الاحتمالات متاحة في المجموعة ولا بديل عن الفوز

مهاجم روما يشدد على أهمية مباراة وولفسبيرجر القادمة

شدد إدين دجيكو، مهاجم روما الإيطالي على أهمية فوز فريقه في المباراة القادمة لبطولة الدوري الأوروبي، إن أراد الوصول إلى الدور التالي من المسابقة.

وساهم المهاجم البوسني، في فوز فريقه على إسطنبول باشاك شهير، بثلاثية نظيفة مساء اليوم من الجولة الخامسة لدور المجموعات من الدوري الأوروبي.

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وقال دجيكو في تصريحات عقبت اللقاء: "لقد كانت مباراة حاسمة، كنا سنخرج من البطولة لو لم نحقق الفوز اليوم، قدمنا مباراة كبيرة خاصة في الشوط الأول".

وواصل: "أنا سعيد بهدفي اليوم، وأتمنى مواصلة التهديف وأن نحافظ على سلسلة الانتصارات".

وأتم تصريحاته قائلاً: "بالرغم من فوز بوروسيا مونشنجلادباخ اليوم، فإنهم لم يتأهلوا حتى الآن إلى الدور القادم، كل الاحتمالات متاحة في المجموعة ويجب علينا تحقيق الفوز في المباراة القادمة للوصول إلى الدور القادم".

ويستعد ذئاب العاصمة، لختام مشوار دور المجموعات يوم الخميس 12 ديسمبر القادم، أمام وولفسبيرجر النمساوي.

جدير بالذكر أن روما يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن مونشنجلادباخ المتصدر، وفي المركز الثالث باشاك شهير بسبع نقاط.