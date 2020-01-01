فونسيكا: لم نلعب بشكل جيد أمام تورينو وواجهنا صعوبات

روما سقط بشكل مفاجئ أمام تورينو مساء اليوم

يعتقد باولو فونسيكا، مدرب روما أن فريقه لم يظهر بالشكل الجيد، أمام تورينو وواجهته بعض الصعوبات في العديد من فترات اللقاء.

وخسر روما من تورينو بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الإيطالي.

وقال فونسيكا في تصريحات عقبت اللقاء: "قام الفريق بالعديد من الأمور الجيدة، ولكن الكرة لم تكن تريد دخول الشبكة".

وواصل: "واجهتنا صعوبة في بناء اللعب من الخلف، ولكننا تمكنا من خلق فرص للتسجيل في الشوط الأول".

وتابع: "في الشوط الثاني، قمنا بتصحيح الأوضاع وقمنا بعمل أفضل، لم نتمكن من اللعب جيداً في المباراة بأكملها".

وأكمل: "بعض الصعوبات واجهتنا من الجانب الأيمن خاصة الكثافة العددية من تورينو على جهة فلورينزي".

ويحتل روما المركز الرابع من جدول ترتيب السيري آ، برصيد 35 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثالث.