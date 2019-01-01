فونسيكا: كان من الطبيعي أن يتعادل روما مع ولفسبيرجر

روما احتل المركز الثاني في مجموعته بعد تعادله مع الفريق النمساوي

يرى باولو فونسيكا، المدير الفني لنادي روما، أن فريقه ارتكب من الأخطاء ما يكفي أمام ولفسبيرجر لخسارة نقاط المباراة.

وتعادل روما مع ولفسبيرجر، بهدفين لكل فريق في ختام دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

وقال فونسيكا في تصريحات عقبت اللقاء: "حققنا الهدف المهم وهو التأهل وكان من المهم أن نفوز اليوم، ولكننا لم نلعب بالشكل الصحيح".

وواصل: "ارتبكنا خطأً في التفكير حتى من قبل بداية المباراة، أمام فريق جيد مثل ولفسبيرجر، لقد ضغطوا علينا بشكل جيد، فكان من الطبيعي أن تخرج النتيجة هكذا بعد كل تلك الأخطاء".

وتابع: "يجب أن نتعلم التحكم في وتيرة اللعب، وبعد مشاركة زانيولو وبيليجريني تحسن موقفنا قليلاً، ولكن في الشوط الأول كنا نحن نخلق الفرص لخصمنا".

وتأهل ذئاب العاصمة الإيطالية للدور القادم من البطولة، بعد احتلالهم المركز الثاني للمجموعة برصيد تسع نقاط، خلف إسطنبول باشاك شهير المتصدر، وفي مفاجأة غير متوقعة خرج بوروسيا مونشنجلادباخ بعد احتلاله المركز الثالث.