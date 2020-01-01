فونسيكا: عشت 6 أشهر من السعادة مع روما ونسعى للنجاحات

فونسيكا يتحدث عن طموحاته مع روما في الفترة المقبلة

قال باولو فونسيكا المدير الفني لنادي روما إنه يعيش حالة من السعادة منذ 6 أشهر وتحديدًا مع بداية رحلته مع ذئاب العاصمة الإيطالية.

وكان فونسيكا قد حقق انطلاقة متوسطة مع روما قبل أن يصحح أوضاع الفريق رغم الظروف الصعبة والإصابات التي يمر بها منذ بداية الموسم وحتى الآن.

وحول الفترة التي قضاها مع ذئاب العاصمة الإيطالية قال باولو فونسيكا إن الفترة التي قضاها مع الفريق حتى الآن عاشها في سعادة وطموحات تنمو يومًا بعد يوم"

وأضاف: "نحن الآن نفكر في المرحلة المقبلة والقدرة على الاستمرار في تحقيق الانتصارات والنتائج الإيجابية من أجل التقدم أكثر على مستوى الترتيب"

وتابع: "لدينا العديد من الأهداف ونجحنا في السير بشكل جيد في الفترة التي مرت من الموسم، أجواء الدوري الإيطالي خاصة وأنا أعرف ذلك قبل أن أصل إلى هنا"

وأردف: "اللاعبون عادوا من الإيقاف بحالة بدنية مميزة، كذلك لديهم الكثير من الحماس من أجل الاستمرار في تحقيق النتائج التي نجحوا في تحقيقها قبل فترة الأعياد"

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يذكر أن روما يحتل المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة وبفارق 7 نقاط فقط عن صاحبي الصدارة إنتر ويوفنتوس.