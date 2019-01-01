فونسيكا: شرف لي أن أكون بدلاً من كونتي في روما

كونتي كان المرشح الأول لتدريب روما هذ الصيف

نفى باولو فونسيكا، المدير الفني لنادي روما الأخبار التي انتشرت حول غياب إدين دجيكو مهاجم الفريق، في موقعة إنتر القادمة.

ويستعد روما لمواجهة، إنتر مساء غد الجمعة في افتتاح مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي على ملعب الجوسيبي مياتزا.

كونتي: لا مجال للبكاء أمام روما

بعض الأخبار انتشرت صباح اليوم، حول احتمالية غياب المهاجم البوسني عن المباراة بسبب الإصابة، إلا أن المدرب نفى تلك الأخبار.

وقال فونسيكا في المؤتمر الصحفي للمباراة: "دجيكو تدرب معنا اليوم بشكل طبيعي، وهو جاهز للمباراة، ولن نناقش أي أمور تخص الاختيارات اليوم".

وحول مباراة الغد قال المدرب: "إنتر فريق ارئع، لديهم ديناميكية مثيرة، ولكن لعبنا أمام الكثير من الفرق التي لديها نفس الأسلوب فهذا ليس شيئاً جديداً علينا".

وواصل: "لقد أعددنا بعض الخطط التي قد تسبب مشاكل لإنتر، يجب أن نتحلى بالشجاعة في المباراة".

وحول تصريحات كونتي مدرب إنتر الحالي، التي كشف فيها أنه كان الخيار الأول للذئاب هذا الصيف، قال فونسيكا: "هذا شرف لي، إن تحدثوا إلى كونتي أولا والآن أنا هنا".

كونتي: رفضت تدريب روما هذا العام

ويتصدر إنتر حالياً ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، بينما يحتل روما المركز الخامس برصيد 28 نقطة.