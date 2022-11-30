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فوز مميز لتونس .. سجل فرنسا المثالي ينهار أمام نسور قرطاج

جول العربي
8:27 م غرينتش+2 30‏/11‏/2022
France vs Tunisia World Cup 2022.
كسر الرقم القياسي لفرنسا في البطولات الكبرى

سقط منتخب فرنسا في فخ الهزيمة أمام منتخب تونس بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم قطر 2022.

ونجح منتخب تونس رغم عدم تأهله للدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم بسبب احتلاله المركز الثالث، في تقديم أداء مميز وتاريخي أمام فرنسا بطل النسخة الماضية من البطولة، بل وكسر رقم قياسي تاريخي للديوك.

فهزيمة فرنسا اليوم، لم تحدث منذ نهائي كأس الأمم الأوروبية 2016 ضد البرتغال والتي انتهت بالخسارة بنتيجة 1-0 في الوقت الإضافي.

فبحسب أوبتا، فوز تونس أنهى سلسلة الانتصارات المتتالية لفرنسا في البطولات الكبري مثل كأس العالم أو الأمم الأوروبية "يورو" والذي كان برصيد 13 مباراة دون خسارة.

وكان المنتخب الفرنسي قد حسم بطاقة التأهل للدور المقبل من البطولة منذ الجولة الماضية، ورغم هزيمته أمام تونس إلا أنه لم يفقد صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بالتساوي مع أستراليا، ولكن فارق الأهداف لصالح الديوك.

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