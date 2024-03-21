بفوز سهل على طاجيكستان .. المنتخب السعودي يعزز صدارته في تصفيات كأس العالم

المنتخب السعودي يواصل حصد النقاط في تصفيات كأس العالم...

حقق المنتخب السعودي، فوزًا هامًا على حساب نظيره طاجيكستان، بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة وصل الأخضر إلى النقطة التاسعة في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد طاجيكستان عند النقطة الرابعة في المركز الثاني، وبفارق الأهداف عن الأردن صاحب المركز الثالث.

وفي الدقيقة العاشرة جاء التهديد الأول، للمنتخب السعودي وكان بأقدام سالم الدوسري، الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء، وراوغ الدفاع، قبل أن يتدخل الحارس في الوقت المناسب ويحول الكرة إلى ركنية.

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وفي الدقيقة الثانية عشر، سقط صالح الشهري داخل منطقة جزاء طاجيكستان، وسط مطالبات لاعبي الأخضر باحتساب ركلة جزاء ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

وأسفر هجوم المنتخب السعودي، عن هدف أول في الدقيقة 23 بمجهود فردي من سالم الدوسري الذي راوغ الدفاع ثم سدد تسديدة مميزة من مشارف منطقة الجزاء وسكنت الشباك.

وكان التهديد الأول والوحيد تقريبًا لصالح طاجيكستان، بأقدام اليشر دزهاليلوف، بعد عرضية من الجانب الأيمن ولكن العويس تصدى للكرة بثبات وحولها إلى ركنية، لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0 لصالح الأخضر.