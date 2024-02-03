فوز جديد .. برشلونة يمر من ألافيس بفضل جوندوجان وروكي المطرود!

برشلونة يضرب شباك ألافيس بثلاثية في مباراة طرد روكي...

نجح برشلونة، في تحقيق فوزًا هامًا على حساب ديبورتيفو الأفيس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة، إلى النقطة 50 في المركز الثالث من ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ألافيس عند النقطة 26 في المركز الثاني عشر.

المباراة بدأت بضغط من لاعبي برشلونة، ولكن دون خطورة حقيقية على أصحاب الأرض، حتى الدقيقة 22، عندما سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الأول، بعد تمريرة جوندوجان، ليستلمها المهاجم البولندي ويتوغل إلى منطقة الجزاء ويسدد تسديدة قوية في المرمى.

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وكاد ألافيس أن يعادل النتيجة في الدقيقة 34، بعد عرضية من الجانب الأيسر، قابلها جوريدي برأسية قوية ولكن الحارس بينا، يتألق ويتصدى لها ويحافظ على نظافة شباكه.

وحاول لاعبو ألافيس، خطف هدف التعادل فيما تبقى من الشوط الأول، ولكن دون تهديد حقيقي على مرمى برشلونة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الكتالوني بهدف نظيف.

وبعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني، نجح جوندوجان في تسجيل الهدف الثاني لفريق، بعد تمريرة من بيدري، قابلها اللاعب الألماني بتسديدة قوية على الطاير في المرمى.

وسريعًا، تمكن ألافيس من تقليص الفارق برأسية قوية من أوموروديون، جاءت بعد عرضية من الجانب الأيمن، في الدقيقة 51.

وشهدت الدقيقة 57 سقوط إلكاي جوندوجان، أرضًا وغادر ملعب اللقاء مصابًا وشارك فيتور روكي بدلًا منه.

ولم يحتاج فيتور روكي، إلا أقل من خمس دقائق ليعلن عن نفسه، بهدف ثالث لفريقه في الدقيقة 63، جاء بعد عدة تمريرات من لاعبي برشلونة، انتهت بتمريرة من هيكتور فورت، إلى روكي ليسددها الأخير في المرمى.

وبعد أقل من عشر دقائق من الهدف الثالث، أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه روكي، ليغادر الملعب مطرودًا، وسط اعتراضات من لاعبي برشلونة على الحكم.

وحاول لاعبو ألافيس، استغلال النقص العددي لبرشلونة، فيما تبقى من وقت اللقاء، والعودة إلى اللقاء مرة أخرى، ولكن دفاع الفريق الكتالوني، كان بالمرصاد لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بثلاثة أهداف لهدف.