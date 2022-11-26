فوز بلجيكا بكأس العالم؟ دي بروينه: لن يحدث، نحن تقدمنا في السن!

دي بروينه يستبعد فوز بلجيكا بالمونديال

في الأغلب يتحدث اللاعبين عن حظوظ فرقهم في الحصول على بطولة كأس العالم أو حتى الوصول إلى أدوار متقدمة من المنافسة القارية الأغلى على مدار التاريخ.

لكن يبدو أن كيفين دي بروينه ليس سعيدًا بما يقدمه المنتخب البلجيكي، وبالتالي يرى أن حظوظ بلاده ليست كبيرة للحصول على المونديال بسبب كبر سن هذا الجيل.

حيث أجاب دي بروينه، عندما سئل في مقابلة مع صحيفة "الجارديان"، عما إذا كانت بلجيكا ستفوز بكأس العالم 2022 في قطر أم لا، وقال: "لا توجد فرصة، لقد تقدمنا في السن جدًا".

والمدهش أن هذا ليس التصريح المثير للجدل الأول لدي بروينه هذه الفترة، بل أنه تحدث بعد حصوله على جائزة رجل المباراة بعد لقاء كندا موضحًا أنه لا يفهم سبب ذلك، حيث قال: "لا أعلم لماذا حصلت على تلك الجائزة، ربما السبب في ذلك هو اسمي فقط".

جدير بالذكر أن المباراة القادمة لمنتخب بلجيكا ستكون ضد المغرب يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.