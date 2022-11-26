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كيفين دي بروين

فوز بلجيكا بكأس العالم؟ دي بروينه: لن يحدث، نحن تقدمنا في السن!

مازن زكي
مازن زكي
6:02 م غرينتش+2 26‏/11‏/2022
Kevin De Bruyne Belgium World Cup 2022
دي بروينه يستبعد فوز بلجيكا بالمونديال

في الأغلب يتحدث اللاعبين عن حظوظ فرقهم في الحصول على بطولة كأس العالم أو حتى الوصول إلى أدوار متقدمة من المنافسة القارية الأغلى على مدار التاريخ.

لكن يبدو أن كيفين دي بروينه ليس سعيدًا بما يقدمه المنتخب البلجيكي، وبالتالي يرى أن حظوظ بلاده ليست كبيرة للحصول على المونديال بسبب كبر سن هذا الجيل.

حيث أجاب دي بروينه، عندما سئل في مقابلة مع صحيفة "الجارديان"، عما إذا كانت بلجيكا ستفوز بكأس العالم 2022 في قطر أم لا، وقال: "لا توجد فرصة، لقد تقدمنا في السن جدًا".

والمدهش أن هذا ليس التصريح المثير للجدل الأول لدي بروينه هذه الفترة، بل أنه تحدث بعد حصوله على جائزة رجل المباراة بعد لقاء كندا موضحًا أنه لا يفهم سبب ذلك، حيث قال: "لا أعلم لماذا حصلت على تلك الجائزة، ربما السبب في ذلك هو اسمي فقط".

جدير بالذكر أن المباراة القادمة لمنتخب بلجيكا ستكون ضد المغرب يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.

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