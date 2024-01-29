بعد فوز الهلال على زملاء ميسي .. تركي آل الشيخ يفاجئ محمد الشلهوب بقرار تأخر كثيرًا!

مفاجأة من تركي آل الشيخ إلى محمد الشلهوب

فاجأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، الأسطورة السعودية محمد الشلهوب، نجم نادي الهلال السابق ومساعد المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس حاليًا؛ وذلك بعد مباراة إنتر ميامي الأمريكي.

الهلال فاز (4-3) على إنتر ميامي بقيادة الأسطورة البرتغالية ليونيل ميسي، في المباراة الأولى ببطولة كأس "موسم الرياض"، التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، ويحتضنها ملعب "المملكة آرينا"، بمشاركة نادي النصر أيضًا.

وفي هذا السياق.. أعلن الشلهوب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مع الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، تكفل آل الشيخ، بحفل اعتزاله كرة القدم رسميًا.

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وقال الأسطورة السعودية: "تقدير غير مستغرب، وتكريم شرفت به من معالي المستشار الأستاذ تركي آل الشيخ؛ بعد تكفّله بإقامة حفل اعتزالي".

وشكر محمد الشلهوب، رئيس الهيئة العامة للترفيه على دعمه الدائم، والذي يأتي امتدادًا لما يجده القطاع الرياضي من اهتمام ورعاية، من القيادة الرشيدة.

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جدير بالذكر أن الشلهوب، أعلن اعتزاله كرة القدم في عام 2020؛ بعد رحلة دامت 21 سنة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حقق خلالها 33 بطولة؛ بالإضافة إلى مسيرة طويلة مع الأخضر السعودي.