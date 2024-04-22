"فوزنا ليس مفاجأة ولا نخشى أحد" .. كريسبو ولاعب العين يتحديان الهلال في المؤتمر الصحفي

رسائل من العين للاعبي الهلال قبل اللقاء المصيري..

عقد كريسبو؛ المدير الفني للعين الإماراتي، المؤتمر الصحفي لمواجهة الهلال السعودي، المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، رفقة لاعبه خالد الهاشمي.

زعيم الإمارات من المقرر أن يحل ضيفًا على زعيم السعودية في تمام الساعة التاسعة مساء الغد بتوقيت مكة المكرمة، على استاد المملكة آرينا، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان العين قد أسقط الهلال ذهابًا بالفوز برباعية مقابل هدفين، ليكسر سلسلة انتصاراته التي بلغت 34 مباراة متتالية.

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وحول لقاء الإياب المصيري المنتظر، قال كريسبو في المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "فخور بوصولي لنصف النهائي وأن أكون بينكم، سنواجه خصم قوي لكن أتينا إلى هنا من أجل التأهل، آمل أن يكون للجماهير دورًا كبيرًا في الغد، نتمنى حضورهم ونحترمهم".

وأضاف: "بالنسبة لي لم يكن فوزنا في الذهاب مفاجأة، لكن الجميع يراها مفاجأة، الهلال تم تجهيزه ليكون بطلًا، أما العين تم تجهيزه ليكون منافسًا".

وعن سر الفوز في الذهاب، علق مدرب الفريق الإماراتي: "ليس هناك أي سر في كرة القدم، علينا أن نثق في أنفسنا ونثق في قدراتنا ونحترم الخصم، لقد وصلنا بأيدينا وفخورون بذلك، أما نتيجة الغد فهي في علم الغيب".

واختتم: "لن نغيّر بهويتنا ونريد تقدم شيئًا جميلًا بعيدًا عن من هم لاعبي الخصم سواء شارك بونو أو ميتروفيتش، سنلعب بطريقتنا".

وبالانتقال للاعب خالد الهامشي فقد وافق مدربه في التصريحات معلنًا التحدي قائلًا: "نحن العين، لدينا خبرة في اللعب أمام الجماهير الغفيرة، أما عن لاعبي الهلال فنحن لا نخشى أي لاعب، تركيزي على فريقي وهدفنا خطف بطاقة العبور للنهائي".