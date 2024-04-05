فودين وجاراناتشو يتصدران مفاجآت الجولات الحاسمة في فانتازي الدوري الإنجليزي

نجوم يجب أن تضمهم لفريقك!

عزيزي متسابق فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، دعنا نتفق على أن وصف كل جولة من الجولات القادمة بأنها حاسمة، فإذا كان تخطيطك مميزًا حتى نهاية الموسم في الجولات السبع المتبقية، ستجد نفسك في مقدمة الترتيب مباشرة.

وسبق وأن ألمحنا في الجولة السابقة إلى ضرورة اقتناء النجم الإنجليزي المبهر كول بالمر لاعب تشيلسي، وأكدنا أنه قطعة أساسية لا يجوز أبدًا أن تخرج من تشكيلتك إذا كنت تبحث عن جوائز أمازون السعودية، لذلك لن نعتبر أن تألقه وتسجيله هاتريك في هذه الجولة مفاجئًا.

ولا تزال الفرصة سانحة للمشاركة في مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، والتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

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ويمكنكم المشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي.

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نجوم الجولة

وإلى جانب كول بالمر الذي هز شباك مانشستر يونايتد 3 مرات في مباراة ممتعة ورائعة، كان توهج فيل فودين جناح مانشستر سيتي، أيضا ضمن المفاجآت البارزة، في ظل قرار المدرب بيب جوارديولا بإبقاء الثنائي إرلينج هالاند وكيفين دي بروينه على مقاعد البدلاء في مباراة أستون فيلا، التي حسمها السيتيزنز بنتيجة (4-1).

وكذلك تألق الأرجنتيني أليخاندرو جاراناتشو، جناح مانشستر يونايتد، وسجل هدفين أمام تشيلسي ولكن ريمونتادا فريقه لم تكتمل أمام البلوز.

وفي ليفربول، تألق الثلاثي داروين نونيز وكودي جاكبو وأليكسيس ماك أليستر، وأستطاع كل منهم التسجيل أمام شيفيلد يونايتد، وسط خيبة أمل لملاك محمد صلاح وكونور برادلي.

كما استطاع النجم السويدي ألكساندر إيزاك مهاجم نيوكاسل، زيارة الشباك للمرة الثانية على التوالي، وسجل هدف فريقه الوحيد أمام إيفرتون، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

وواصل خط دفاع أرسنال تأمين نقاط الكلين شيت، ليكون ضمن أبرز الدفاعات الجالبة للنقاط في الجولة، إلى جانب دفاعات برايتون وبرينتفورد وبورنموث، كما سجل الجزائري آيت نوري هدف فريقه أمام بيرنلي ليكون على رأس المدافعين المتألقين.

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