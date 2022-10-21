فوتبول مانجر 2023: تاريخ إصدار النسخة التجريبية وكيفية الطلب المبكر للعبة

نستعرض معًا كل ما تريد معرفته عن الإصدار التجريبي للعبة فوتبول مانجر 2023، من تاريخ إصدار وكيفية الطلب المبكر والسعر وأكثر....

من المنتظر أن تصدر لعبة فوتبول مانجر 2023، في الخريف الحالي، إذ ينتظرها عشاق اللعبة، خاصة أن النسخة الماضية من اللعب صدرت في نوفمبر مما يدل على اقتراب صدور النسخة الجديدة.

ومن المتعارف عليه في لعبة فوتبول مانجر، إصدار نسخة تجريبية قبل اللعبة بعدة أشهر، مما يسمح للمطورين بتصحيح الأخطاء الموجودة في اللعبة وتحسينها، بناء على آراء اللاعبين.

وإذا كنت تفكر في الحصول على اللعبة وتتساءل عما هو جديد، فإن "جول GOAL" سيعطيك كل المعلومات التي تحتاجها عن النسخة التجريبية من "فوتبول مانجر".

متى تصدر النسخة التجريبية من فوتبول مانجر 2023؟

عادةً ما يصدر الإصدار التجريبي من ألعاب فوتبول مانجر قبل حوالي أسبوعين من الإصدار الرسمي للعبة الكاملة.

وهذا العام قد يكون الإصدار التجريبي للعبة يوم 20 أكتوبر 2022.

FFF/YouTube

كيف يمكن الطلب المبكر للعبة فوتبول مانجر 2023؟

لطلب اللعبة المبكر ستحتاج إلى شراء اللعبة مسبقًا عن طريق إحدى المنصات المختلفة مثل Steam أو Epic، قبل الثامن من نوفمبر وحينها ستحصل على خصم بنسبة 20%.

ما هي الأجهزة التي يمكن لعب "فوتبول مانجر 2023" عليها؟

ستكون لعبة فوتبول مانجر 2023، متاحة للعب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، بالإضافة إلى أجهزة "ماك"، ومنصة "إكس بوكس"، وأجهزة "بلاي ستيشن 5".

وجدير بالذكر أن الإصدار التجريبي للعبة سيكون متاحًا لمستخدمة أجهزة الكمبيوتر الشخصي، وأجهزة "ماك" فقط.

ما هي أسعار لعبة فوتبول مانجر 2023؟

الإصدار السعر Football Manager 2023 $60 Football Manager 2023 Mobile $9.99

يبلغ سعر لعبة فوتبول مانجر 2023، 60 دولار أمريكي، ويكون سعر اللعبة على الهواتف المحمولة 10 دولارات.

ويمكن الحصول على خصم بنسبة 20% إن طلبت اللعبة قبل 8 نوفمبر.