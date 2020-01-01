لماذا قبضت الشرطة على القرني والعبود؟ وما هي العقوبة المنصوص عليها؟

ألقت الشرطة في المملكة العربية السعودية اليوم القبض على لاعبي الاتحاد فواز القرني واللاعب عبد الرحمن العبود، فلماذا وما هي العقوبة التي قد يواجهانها؟

أحمد رضوان | تويتر

إذا كنت من مواطني أو مقيمي المملكة العربية السعودية أو أي مكان في الوطن العربي بل في العالم أجمع، فقد طالك تأثير فيروس كورونا الذي اجتاح الأخضر واليابس في جميع المجالات تقريبًا، وبالتأكيد فأنت من المتأثرين بالجائحة حتى ولو بالالتزام في المنزل فقط.

بعد تفشي الكورونا في معظم أرجاء المعمورة، بدأت الدول في عمل إجراءات احترازية لمنع تفشي المرض، ورغم أن هذه التدابير حدت بالفعل من انتشار الجائحة، إلا أن أعداد المصابين به في تزايد مستمر.

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توقف الدوري السعودي وجميع البطولات في المملكة بعد وصول فيروس كورونا البلاد، وبدأت الدولة في إجراءاتها التي بدأت بتعليق الرحلات إلى السعودية لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي والسياحة بشتى أنواعها، وانتهت في أوائل أبريل بحظر تجول كلي في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وضعت المملكة العربية السعودية عقوبات صارمة لكل من يخترق هذا الحظر، لكن لاعب الاتحاد فواز القرني قام باختراقه في وقتٍ سابق ووقعت عليه العقوبة، لكن وبشكل مفاجئ أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة مساء يوم الثلاثاء 14 أبريل 2020 ميلاديًا الموافق 21 شعبان 1441 هجريًا، القبض عليه وعلى اللاعب عبد الرحمن العبود زميله في الفريق، فما هو السبب؟ وما هي العقوبة التي قد توقع عليهما؟

رسميًا .. شرطة منطقة مكة المكرمة تعلن القبض على القرني والعبود

ما هي قصة القبض على فواز القرني وعبد الرحمن العبود؟

القصة لم تبدأ بالقبض على فواز القرني وعبد الرحمن العبود، بل يجب العودة للوراء قليلاً لمعرفة من أين بدأت.

بعد فرض حظر التجوال بشكلٍ كلي على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وبالطبع كذلك محافظة جدة المتواجد بها نادي الاتحاد، حيث أنها تابعة لمنطقة مكة، قرر فواز القرني كسر الحظر والتجول بسيارته مع بعض أفراد الأسرة، لكن الشرطة أوقفته.

وقع رجال الأمن العقوبة المقررة لكل من يكسر حظر التجوال على حارس العميد، والتي تبلغ 40 ألف ريال سعودي أي ما يعادل 10 ألاف دولار أمريكي، لكن القرني لم يكن راضيًا.

ظهر اللاعب عبد الرحمن العبود وزميله فواز القرني في مقطع فيديو للتحدث مع جمهور الاتحاد بعد هذه الحادثة، لكن حارس النمور استعاد الذاكرة وبدأ في سرد ما حدث بطريقةٍ ساخرة، فانتشر المقطع كالنار في الهشيم وألقت الشرطة القبض على اللاعبين.

شرطة منطقة مكة المكرمة: ضبط لاعبين تهكما برجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجول في جدة. pic.twitter.com/PlEcgzuCn4 — الأمن العام (@security_gov) April 14, 2020

شرطة منطقة مكة أصدرت بيانًا معلنة القبض على الثنائي وبدء التحقيق معهما، حيث جاء نص البيان كالتالي:

"صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه لاعبان ينتميان لأحد الأندية الرياضية، وهما يتهكمان برجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجول بمحافظة جدة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن ضبطهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وإيقافهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة".

ما هي العقوبة التي قد توقع على القرني والعبود؟

ما ارتكبه فواز القرني يصنف في القانون السعودي تحت جرائم الإنترنت، وهذا السبب هو الذي أدى إلى القبض على اللاعب عبد الرحمن العبود وحارس الاتحاد.

وبحسب المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية، فإن أي شخص ينتج أو يوزع محتوى عبر الإنترنت متضمن السخرية أو الاتهزاء أو الإخلال بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة، سيواجه عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات ودفع غرامة تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي.