فهد بن نافل يكشف هدف الهلال القادم بعد إسقاط النصر .. وسامي الجابر يرد على شعوره بـ"الغيرة"

سر نجاحات نادي الهلال وطلب فهد بن نافل..

أعرب فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، عن سعادته الكبيرة بالفوز على النصر، والتتويج بلقب كأس "موسم الرياض" الودية.

الهلال فاز (2-0) على النصر؛ ليتوّج بلقب كأس "موسم الرياض 2024"، برصيد 6 نقاط، حيث كان قد انتصر في مباراته الأولى بالبطولة، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أمام إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

ابن نافل طالب في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC"، نجوم فريقه بـ"التركيز" على بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز بلقب كأس "موسم الرياض"، بالإضافة إلى باقي المسابقات الرسمية.

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وأكد رئيس الهلال، على أن الزعيم لا يتأثر أبدًا بغياب أو تغيير أي شخص؛ حيث يعمل الجميع كـ"منظومة"، من الإدارة والأجهزة الفنية واللاعبين.

ومن ناحيته.. علق الأسطورة السعودية سامي الجابر، نجم ورئيس الهلال الأسبق، على النجاحات التي يحققها بن نافل، منذ أن تولى رئاسة النادي، في عام 2019.

الجابر نفى شعوره بـ"أي غيرة"، من نجاحات فهد بن نافل؛ قائلًا: "هذا ما يميزنا في الهلال عن أي نادي آخر.. كل رئيس يساند الشخص الذي يأتي بعده ويدعمه، ويفرح بنجاحاته".