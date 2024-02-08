فهد بن نافل يتهكم على سعود الصرامي .. حسم جدل رحيله عن رئاسة الهلال رسميًا

ماذا قال فهد بن نافل عن مزاعم سعود الصرامي؟

حسم فهد بن نافل؛ رئيس نادي الهلال السعودي، الجدل الدائر خلال الفترة الماضية حول رحيله عن منصبه وعزمه التقدم باستقالته.

هذه المزاعم فجرها الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، وتسببت في جدل كبير، خاصةً وأنه لا يوجد ما يدعو لرحيل ابن نافل حاليًا، في ظل النجاحات الكبيرة التي يحققها.

واليوم وبعد تتويج الزعيم بطلًا لكأس موسم الرياض، تهكم فهد بن نافل على مزاعم الإعلامي النصراوي، فبينما يسأله أحد الصحفيين: "ما هو ردك على شائعات الرئيس الجديد للهلال؟"، رد الأول: "أنت ماذا قلت؟ شائعات؟ هي شائعات!"، قبل أن يغادر مبتسمًا.

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يذكر أن الزعيم توج بطلًا لكأس موسم الرياض الودي بعد الفوز أمس الخميس، أمام النصر بثنائية نظيفة.

وكان الزعيم قد افتتح الكأس بالفوز أمام إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي 4-3، وهو الفريق الذي هزمه النصر في الجولة الثانية من البطولة نفسها بسداسية نظيفة.