فهد بن نافل في ورطة .. رابطة دوري المحترفين ترصد "مخالفات" رئيس الهلال أمام الرائد

الهلال عاش مباراة صعبة أمام الرائد

يبدو أن الأيام القادمة ستشهد جدلًا كبيرًا بطله فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية في الهلال، حيث كشفت مصادر صحفية عن رصد قيامه بمخالفات خلال مواجهة فريقه أمام الرائد في دوري روشن السعودي.

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مواجهة الهلال والرائد في الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي كانت قد شهدت جدلًا كبيرًا، سواء لأحداثها المثيرة، حيث نجح الزعيم في انتزاع الفوز 3-2 بهدف علي البليهي في الدقيقة الـ14 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، أو لإصابة سالم الدوسري في وجهه وخروجه من الملعب، أو للفيديو المتداول لرئيس الهلال وهو يتحدث مع الحكم ومساعده عقب المباراة.

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الفيديو فجر نقاشًا كبيرًا في الإعلام والشارع الكروي السعودي حول أحقية بن نافل في الحديث مع الحكام وحول ما دار في هذا الحديث، وقد أوضحت صحيفة الجزيرة أن الرئيس سأل الحكم عن سبب عدم العودة إلى تقنية الفيديو في لقطة إصابة الدوسري، حيث كان يُطالب بطرد لاعب الرائد.

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برنامج "برا ال18" كشف عبر مصادر خاصة أن رابطة دوري المحترفين السعودي رصدت، عبر مراقب المباراة، ارتكاب رئيس الهلال لبعض المخالفات خلال مواجهة الرائد، وأشار مقدم البرنامج، عبد الرحمن الحميدي، إلى أن القرار المتخذ بهذا الشأن، لو كان هناك قرار، سيكون من لجنة الانضباط وحسب النظام واللوائح.

يُشار إلى أن الدوري السعودي توقف عقب الجولة الـ13 وسيُستأنف في التاسع من يناير القادم، وذلك لمشاركة المنتخب الوطني في كأس الخليج 26.