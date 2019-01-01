فيديو - فهد بن نافل: المسيرة ستستمر والجماهير تستحق أكثر من هذا

رئيس الهلال يوجه رسالة مهمة إلى جماهير ناديه.

حرص فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، على المشاركة في احتفالات الهيئة العامة للرياضة، بتتويج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا، على حساب أوراوا ريد الياباني.

الهلال توج بلقب دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على أوراوا الياباني بثلاثة أهداف دون رد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالبطولة القارية.

بن نافل قال خلال رسالة حرص على توجيهها إلى الجماهير خلال الحفل: "أشكر الجماهير وأهدي هذا اللقب إلى القيادة الرشيدة، سيدي خادم الحرمين وولي عهده الأمين".

رئيس الهلال تابع: "أشكر الأمير عبد العزيز بن تركي رئيس الهيئة العامة للرياضة، على دعمه لجميع الأندية، وجماهير الزعيم تستحق أكثر من هذا".

استقبال حافل لبعثة الهلال بعد الوصول إلى الرياض

وواصل: "ستستمر المسيرة بوجود اللاعبين والجهاز الفني، وأتمنى السعادة لجميع الجماهير الهلالية خلال الفترة المقبلة".

الهيئة العامة للرياضة قررت إقامة حفلًا للهلال، بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، الذي غاب عن الزعيم 19 عامًا.