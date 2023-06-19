فهد الهريفي يناشد النصر: تعاقدوا مع نجم الاتحاد، رونالدو وزياش وتاليسكا لن يحصدوا البطولات!

قبل أن يرتدي حكيم زياش قميص النصر رسميًا، ظهر أول معارض لوجوده من نجوم الفريق السابقين

عاد فهد الهريفي؛ نجم نادي النصر السعودي، لتوجيه نصائحه من جديد لمسؤولي العالمي، في ظل الحديث عن الاقتراب من إتمام صفقة المغربي حكيم زياش؛ محترف تشيلسي الإنجليزي، معارضًا إتمامها.

مصادر "GOAL" أكدت ترحيب زياش بقوة بالعرض السعودي، وصحيفة "الرياضية" أوضحت اقتراب الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

أمام هذا، طالب الهريفي إدارة ناديه بالتوقف عن البحث عن صفقات لا حاجة للفريق بها، مشيرًا إلى أن البرازيلي إيجور كورونادو؛ صانع ألعاب الاتحاد، الأنسب للعالمي.

وكتب الهريفي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اسمعوني ولو لمره واحدة، الفريق يحتاج تضع ثقلك كله في صانع لعب متكامل لياقة عالية، يتحكم في الرتم، يبتكر يقتحم، يقوم بوظائف كثيرة، يخرج في المباريات الكبيرة .. معقولة من سنوات عدة، لا يتواجد مثل هاللاعب في النصر، الفريق لديه مهاجمين هدافين وخطرين على الباب استقطب خلفهم من يكملهم إذا كنت تريد بطولات.. سياسة وعملية الحشو وبعض الأسماء التي لا يحتاجها الفريق اوقفوها إلا إذا كنتم تبحثون كالعادة خارج الملعب ..!!!، إني ناصح لكم

البطولات تذهب يمين وشمال، وأنتم نفس السياسة والفكر في الاستقطاب".

وأضاف: "أقرب مثال .. كورنادو إذا أخذه النصر راح أرهن عليه، إذا ما كان أفضل أجنبي في الدوري، لديه الكثير لكن لم يحسن نونو توضيفه، لم يلقى نفسه في الاتحاد بمعنى شتت نفسه بين الدور الدفاعي وبين اللعب كلاعب فري وهو يملك الكثير وأعتقد أن الانضباطية وقوة الشخصية لدى نونو كان لها تأثير كبير على مستواه".

وزاد نجم العالمي متفقًا مع أحد متابعيه، الذي يرى أن تحقيق البطولات في وجود الثلاثي البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا، بجانب حكيم زياش "ضرب من الجنون"!

يذكر أن زياش شارك في 24 مباراة مع البلوز خلال الموسم المنقضي في مختلف البطولات، صنع خلالها ثلاثة أهداف.